Dama internazionale, Treviso Campione d’Italia con la squadra "Energya"

Si è riproposto presso la Sala Imperatore del Savoia Excelsior Palace di Trieste lo svolgimento del Campionato italiano a squadre, questa volta nella specialità della Dama internazionale, organizzato dalla Federazione Italiana Dama, dal 27 al 29 novembre.

Le squadre partecipanti erano 10, ognuna delle quali formata da 3 giocatori per squadra che rappresentavano la propria provincia. La squadra “Energya” di Treviso era composta dal maestro Alessio Scaggiante di Casale sul Sile, dal giovane Simone Zanandrea di San Zenone degli Ezzelini e dal maestro Roberto Tovagliaro di Savona, che come da regolamento poteva completare la squadra pur essendo fuori provincia. Dopo 6 turni di gioco la squadra trevigiana è riuscita a conquistare il titolo, imponendosi grazie al miglior quoziente sulla squadra di Begamo. Terza classificata la squadra di Latina. Grande soddisfazione per il presidente del circolo “Energya” di Maser Lucio Marcon per questo nuovo successo, dopo che lo scorso anno la stessa squadra aveva conquistato il tricolore anche a dama italiana.