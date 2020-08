Volpago dona i soldi del concerto all'ospedale Ca' Foncello

La lista del Cuore pro Ospedali della provincia di Treviso impegnati nell'emergenza pandemica non si ferma. L’amministrazione comunale di Volpago del Montello ha voluto dare un segno di vicinanza devolvendo la raccolta benefica di un concerto organizzato dai Servizi sociali comunali e dalla Marino’s Band all'ospedale Ca' Foncello.

«Ringrazio di cuore il sindaco, l’assessore alle politiche sociali di Volpago e tutti i cittadini che hanno partecipato all'evento benefico per aver pensato a noi – sottolinea Francesco Benazzi, direttore generale dell’Ulss 2 Marca trevigiana - Allo stesso modo voglio ringraziare anche il Cral a cominciare dal suo presidente Gabriele Gritti, a tutto il suo operoso consiglio, per aver voluto organizzare per stasera una fiaccolata tricolore in omaggio a tutti gli operatori sanitari. Un plauso anche all'associazione Treviso Kayak».