Oras di Motta, donati un holter cardiaco con saturimetro e una cardiolina digitale

Significativo gesto di solidarietà da parte dell’Asd FootGolf Motta di Livenza: venerdì 19 febbraio l’associazione sportiva, rappresentata dal presidente Milko Capraro e dal bicampione nazionale 2019 e 2020, Fabio Mazzer, ha fatto visita all’Ospedale Riabilitativo di Alta Specializzazione di Motta di Livenza, per consegnare all’ospedale un holter cardiaco con saturimetro e una cardiolina digitale.

Si tratta di strumenti indispensabili per l’attività dell’unità cardiologia riabilitativa, oltre che apparecchiature di ultima generazione indispensabili per il personale sanitario. L'Asd FootGolf è stata ricevuta dall'amministratore delegato di Oras, Francesco Rizzardo, dal responsabile dell’unita operativa, il dottor Antonini Canterin, e dall’ingegnere clinico Barbara Pedone Lauriel. Alle brevi parole di Milko Capraro, che accompagnava il dono sottolineando l’identificarsi della comunità mottense con il lavoro e la professionalità dell’ospedale, hanno fatto seguito quelle del dottor Rizzardo, che ha rimarcato il prezioso valore di gesti come quello dell’associazione sportiva, in special modo nel contesto storico che stiamo vivendo. Il dottor Antoni Canterin, inoltre, ha evidenziato l’utilità pratica di tali strumenti, utili alla cardiologia riabilitativa e ai suoi particolari utenti. Il FootGolf è uno sport che unisce il football al golf e conta numerosi associati, oltre a decine di squadre in tutto il territorio nazionale, ma è una disciplina sempre più diffusa in Europa e nel mondo. Il club di Motta di Livenza è campione italiano 2019 e 2020. Si era qualificato anche per i campionati mondiali di Tokyo 2020 e parteciperà ai campionati europei in Ungheria quest’anno.