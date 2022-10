Massimiliano Ferragina ed Evento Danza per Lilt Treviso

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Si è svolta sabato 15 ottobre nella nuova sede della Lilt di Treviso la cerimonia di donazione dell’opera “Le danzatrici felici” di Massimiliano Ferragina alla LILT - Associazione provinciale di Treviso ODV - Lega Italiana per la lotta contro i tumori. L’evento si è svolto in presenza di un folto pubblico, del Presidente della Lilt Treviso Dott. Alessandro Gava e della Vice Presidente Dott.ssa Nelly Raisi Mantovani. La cerimonia è stata arricchita dalla presenza di alcune allieve di danza classica e contemporanea della scuola Evento Danza diretta da Edi Florian. Lo scorso 9 e 10 giugno in occasione dello spettacolo di danza “Galleria d’Arte” ideato e realizzato da Evento Danza, il pittore Massimiliamo Ferragina ha realizzato una tela a tema.

Lo spettacolo ha devoluto tutto il ricavato alla Lilt per sostenere i progetti di ricerca contro i tumori. In tale occasione Massimiliano Ferragina aveva annunciato la sua volontà di donare la sua opera d’arte “Le danzatrici felici” all’associazione stessa come segno di gratitudine e di attenzione all’operato dei numerosi volontari e professionisti che dedicano il loro tempo alle persone che nel loro percorso di vita hanno incontrato la malattia oncologica. Massimiliano Ferragina, artista pittore contemporaneo, promotore di arti visive. Ha realizzato numerose mostre collettive e personali. Nato a Catanzaro, vive e lavora come docente e artista a Roma. La sua espressione artistica è influenzata notevolmente sia dal suo percorso accademico, dai suoi innumerevoli viaggi in tutto il mondo. I suoi numerosi progetti artistici, hanno sempre un profondo ed introspettivo messaggio, in cui la sfera interiore è protagonista e motore immobile. Ha al suo attivo moltissime pubblicazioni, quadri esposti permanentemente in alcuni musei internazionali e numerosissime partecipazioni ad eventi artistici di fama nazionale e internazionale. L’artista da tempo dimostra una grande sensibilità verso queste associazioni che si occupano di prevenzione, di bambini e di tutti coloro che necessitano dell’aiuto della medicina e di supporto specialistico, questa sua attitudine lo vede protagonista in molti eventi di beneficienza in tutta Italia. Il legame artistico che unisce Massimiliano Ferragina ad Asd Evento Danza e a Edi Florian è nato anni fa e, ogni anno si concretizza con compartecipazioni a eventi artistici e culturali frequentati da un folto pubblico e da artisti di formazione trasversale. Questa amicizia artistica ha portato Massimiliano Ferragina a conoscere LILT Treviso e a donare per una giusta e importante causa la sua tela. “Le danzatrici felici”, cm 150x170 - anno 2022; tecnica: colori acrilici e vernice su tela. L’opera ritrae delle ballerine classiche nell’atto di elevarsi con leggiadria e spinta propulsiva, verso l’alto, fino a toccare i preziosissimi lampadari rossi (omaggio alle vetrerie di Murano). In basso a sinistra, sullo sfondo si nota una appena abbozzata piazza San Marco a Venezia. I piedi delle ballerine fasciati nelle scarpette sono però doloranti e sanguinanti, segno visibile del sacrificio e della durezza degli esercizi di danza.