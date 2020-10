Il Comune di Motta regala una borraccia a tutti i bambini di elementari e medie

Viste le restrizioni sanitarie che non permettono l’utilizzo di attrezzature in modo promiscuo, la scorsa settimana l'Amministrazione Comunale di Motta di Livenza ha consegnato, all'entrata dalla scuola, una borraccia personalizzata a tutti i bambini frequentanti le scuole elementari e medie cittadine. La boraccia in alluminio certificato, ha capienza di 400ml e potrà essere utilizzata dai bambini durante le attività quotidiane e anche durante la consumazione pasto mensa in modo da eliminare il consumo di acqua in bottiglietta monouso. Sono più di 800 le borracce distribuite.

«Un gesto che andrà a salvaguardare il nostro ambiente -ha sottolineato il sindaco Alessandro Righi- ma soprattutto a far risparmiare le famiglie Mottensi. Negli scorsi anni infatti era stata adottata la virtuosa politica di utilizzo di acqua da acquedotto grazie alla donazione di varie brocche ma che l'emergenza sanitaria in corso non permette più di utilizzare». A breve verranno inoltre consegnate ulteriori 200 borracce messe a disposizione di Piave Servizi.