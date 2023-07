Noi siamo Treviso, i volti nascosti della città in mostra a Santa Caterina

Gallery





Senza dubbio è la mostra più intrigante di questo scampolo d'estate e, salvo proroghe, chiuderà a fine agosto. La si può gustare nelle Sala Foffano del complesso museale di Santa Caterina dove ha sede la parte “moderna” del civico museo Bailo.

Tutto nasce da un'idea di Giovanni Vecchiato, fotografo-filosofo con Master alla prestigiosa London School of Economics, di ritrarre i trevigiani creando man mano una sorta di Banca dei Volti del capoluogo della Marca. Il progetto, chiamato non a caso “Noi siamo Treviso” nasce in pieno Covid grazie anche all'appoggio del comune nella persona dell'assessore Lavinia Colonna Preti. Siamo ora alla quarta edizione che ha, come fin dalle origini, uno scopo benefico perchè i soldi raccolti ad offerta libera per avere il ritratto andranno alla Fondazione Città della Speranza di Padova, in particolare, all'attività di ricerca ed assistenza pediatrica che questa supporta. Le foto rigorosamente in bianco e nero perchè, afferma l'autore, “ non c'è nulla di meglio per fissare l'anima di una persona in modo sincero senza gli orpelli che il colore offre e che vanno a mascherare l'essenza del soggetto ritratto” mostrano la Treviso vera, quella che quotidianamente fa pulsare e vivere la città e che è sempre lontana da ogni tipo di riflettore intenta com'è al suo lavoro da formica laboriosa ed instancabile. Certo, ci sono pure i “Soliti Noti”, alcuni addirittura , ed è una nota stonata di questa edizione, con più foto esposte ma sono sommersi dagli oltre 300 che ,fissando chi li guarda, raccontano col sorriso storie assai più interessanti e gustose e basta un minimo di fantasia per immaginarle, stante la potenza evocativa del ritratto e alla bravura di chi l'ha fatto. Come, ad esempio, quelli che puoi trovare seduti sempre ai soliti tavolini di Piazza dei Signori, lato Pino, ora orfani del loro pigmalione Vittorio ,detto Tojo,che teneva concione scrutando il via-vai attorno a lui apparentemente disinteressato, in realtà attento meglio di un bracco da caccia. Sempre quella splendida Treviso, la Marca "gioiosa et amorosa", ritratta magistralmente da Pietro Germi bigotta e sbarazzina, all'apparenza calma e posata, in realtà frizzante come le bollicine del suo Prosecco il vino leggero e "brividello" che qui si gusta in ogni occasione. Questa edizione ha anche un'altra nota stonata: per la prima volta l'ingresso è a pagamento. Sono 6 euro che lasciano basiti e, a quanto si apprende, sono già numerose le rimostranze di chi, memore degli anni passati ad ingresso gratuito, ha voluto rimarcare la sua incredulità per tale esosa richiesta. A parte ciò val la pena fare una capatina per rigiocare anche quest'anno a “Ma io questo l'ho già visto!” cercando di individuare più soggetti possibile collocandoli nei luoghi della città che frequentano quotidianamente. "Noi siamo Treviso" e chi ha voluto farsi ritrarre vincendo, per una volta e per una buona causa, la sua naturale ritrosia, può davvero dirlo con orgoglio.

Vittore Trabucco