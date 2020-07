Ascotrade, nuova sede per l'ufficio al pubblico di Conegliano

Da lunedì 27 luglio il punto vendita Ascotrade di Conegliano cambierà sede spostandosi in via dei Mille, 11 con affaccio sulla rotonda della Ferrera. Gli orari di apertura rimarranno gli stessi: dal lunedì al venerdì dalle 8.10 alle 12.45; lunedì e mercoledì anche il pomeriggio dalle 14 alle 18.15; sabato mattina dalle 8.10 alle 12.15.

Per favorire le operazioni di trasloco, l’ufficio rimarrà chiuso nella mattinata di sabato 25 luglio. Presso il punto vendita di Conegliano, così come in tutti gli altri uffici commerciali di Ascotrade, è possibile richiedere l’attivazione o la modifica dei contratti di luce e gas, attivare la domiciliazione bancaria per il pagamento delle bollette o richiedere la consulenza commerciale per il cambio fornitore e l’adesione alle nuove offerte sulla base delle proprie esigenze. Inoltre, nei casi di clienti disoccupati, in cassa integrazione o lavoratori autonomi con Isee inferiore ai 18mila euro o di clienti che, pur non trovandosi nelle condizioni sopra descritte abbiano un Isee inferiore a 13mila euro, è possibile richiedere l’applicazione di uno sconto sulla bolletta del gas.