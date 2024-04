La parità di genere in azienda conviene: un convegno a treviso

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Sarà Donatella Conzatti, dottore commercialista, già parlamentare IV e tra gli autori della legge che consente vantaggi alle aziende che perseguono la riduzione del divario di genere, ad aprire il Convegno "Parità di genere in azienda: perché conviene", in programma all’Hotel Maggior Consiglio, lunedì 29 aprile alle ore 18.

La parità di genere, diritto fondamentale sancito nella Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo, è inserita tra gli obiettivi primari dell’Agenda 2030. In Italia è stato introdotto il “Sistema di certificazione della parità di genere”, che dà alle aziende varie opportunità e vantaggi, anche fiscali, per l’adozione di politiche volte alla parità. È dimostrato che le aziende che si impegnano in tal senso, oltre a migliorare le proprie performance e i propri profitti, aumentano anche il benessere dei propri dipendenti e collaboratori. Purtroppo, l’Italia è tra gli ultimi Paesi in Europa per la parità di genere sui luoghi di lavoro, ma recentemente sono stati fatti molti passi avanti, grazie anche alla possibilità offerta dalla legge. Insieme a Donatella Conzatti ne parleranno: Francesca Torelli, consigliere della Regione Veneto per la parità, (la Regione Veneto ha presentato un anno fa la possibilità di certificazione di genere per le imprese); l’Ing. Angelo Fren, ceo Certification di Milano; Sergio Machnig, Responsabile Risorse Umane di Banca Prealpi San Biagio, che è una delle prime realtà venete ad aver raggiunto la certificazione; Mauro Angelin, Advisor Gruppo HCI Holding di Venezia. Nel corso del convegno ci sarà l’opportunità di scoprire quali siano le possibilità offerte e quali sono i passi che un’azienda deve compiere per iniziare l’iter di certificazione. Modera l’incontro l'avvocato Alessandra Nava, coordinatrice del Comitato “Territori al Centro” che organizza il convegno. L’ingresso è libero. Per info: 3381016916