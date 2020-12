Piave Servizi, lavori notturni nei Comuni di Ponte di Piave e Salgareda

La società Piave Servizi comunica che, dalle ore 23 di giovedì 3 alle ore 6 di venerdì 4 dicembre, è in programma un intervento di adeguamento della rete idrica adduttrice e distributrice che alimenta i serbatoi di Ponte di Piave e Salgareda.

L'intervento sarà svolto in due punti, ovvero in via Campagne a Ponte di Piave per l'inserimento di un nodo a 3 saracinesche, e in via E. Perinotto, sempre a Ponte di Piave, per collegare il nuovo tratto di adduttrice alternativo all'esistente, che attualmente passa in proprietà privata. In tale circostanza potranno verificarsi cali di pressione o sarà temporaneamente sospesa l'erogazione dell'acqua in tutto il territorio comunale. In caso di condizioni meteorologiche sfavorevoli, i lavori verranno rinviati alla settimana successiva. Per tutte le ulteriori informazioni sarà possibile rivolgersi direttamente a Piave Servizi al numero verde di pronto intervento 800 590705.