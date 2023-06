Protezione Civile, nella sede della Provincia la formazione dei capisquadra

Prenderà il via venerdì sera, 16 giugno, nella Sala Consiglio della Provincia di Treviso, il corso di formazione rivolto ai capisquadra dei gruppi volontari di Protezione Civile. Cinque gli incontri programmati, distribuiti in una settimana, che si concluderanno domenica 25 giugno con una prova pratica e un test di verifica finale. Oltre alle lezioni per i capisquadra, a fine mese la Provincia, in collaborazione con il Gruppo di volontari della Protezione Civile di Altivole, ha previsto anche un corso di livello base, per affrontare in modo semplice norme, modalità operative di soccorso ed esercitazioni pratiche.

Il corso per capisquadra inizierà venerdì 16 giugno, dalle 20 alle 22, nella sala Consiglio della Provincia. Le lezioni teoriche successive si terranno sempre nella sala consiliare dell'Ente, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18, nei giorni di sabato 17 , domenica 18 e sabato 24 giugno. L'incontro conclusivo, fissato per domenica 25 giugno, sempre nelle fasce orarie 9-13 e 14-18, si svolgerà invece nei locali del magazzino della Protezione Civile Provinciale in via Franchini 3, a Lancenigo. Nel dettaglio, i temi che saranno approfonditi nel corso dei cinque appuntamenti riguardano l'organizzazione e la normativa di riferimento del sistema nazionale e regionale di Protezione Civile, i principali rischi operativi e come gestirli, le attività del volontario, gli aspetti di sicurezza, organizzativi e logistici, gli strumenti e i metodi per gestire le emergenze, come predisporre report e documentazione, gli aspetti psicologici delle emergenze, le dinamiche di gruppo e, infine, le modalità di comunicazione e informazione. Oltre al corso specifico per i capisquadra, nell'ultima settimana di giugno e nelle prime due di luglio si terrà anche il corso di livello base per i volontari dei Gruppi provinciali, negli spazi della sede della Protezione Civile di Altivole, in via Pio X. Il calendario degli incontri è il seguente:

• 29-30 giugno, 1 luglio

• 6 – 7 – 8 luglio

• 13–14–15–16 luglio

Tra i principali temi che verranno affrontati, l'inquadramento normativo della Protezione Civile, previsione, prevenzione e pianificazione di emergenza, pericolosità e rischi presenti nel territorio, ruoli e responsabilità, scenari d'intervento, utilizzo attrezzature e dotazioni, analisi e valutazione dei rischi.