Rc Auto, convegno di Confartigianato sul risarcimento diretto

Il risarcimento diretto è la procedura prevista dal "Codice delle Assicurazioni private" che consente all'assicurato che si ritiene non responsabile, in tutto o in parte, di un sinistro di ottenere il risarcimento dei danni direttamente dalla propria compagnia di assicurazione. «Purtroppo questo sistema nel corso degli anni ha evidenziato profonde criticità - spiega Antonio Danesin, presidente della comunità carrozzieri di Confartigianato Imprese Marca Trevigiana -. In particolare, il sistema del "rimborso a forfait" tra la compagnia del veicolo responsabile dell’incidente e quella del veicolo non responsabile ha fatto scaturire una “corsa al ribasso” per massimizzare il guadagno in caso di danni inferiori al valore del forfait. Questa situazione ha favorito le compagnie assicuratrici con un portafoglio veicoli di basso valore o con clausole contrattuali in grado di canalizzare le riparazioni verso reti di carrozzieri convenzionati, i c.d. “fiduciari”, spesso costretti a lavorare a condizioni economiche poco remunerative. In questo contesto chi verifica che i lavori sul veicolo incidentato siano effettuati a regola d'arte e non al risparmio? - prosegue Danesin - la nostra comunità sta analizzando le possibili alternative adottabili dal mondo delle carrozzerie e da quello dell’autoriparazione e l’individuazione di una serie di possibili soluzioni in grado di riequilibrare un sistema che necessita di una profonda revisione. La garanzia dell’ esecuzione dei lavori a regola d’arte e della sicurezza stradale dei veicoli riparati devono rappresentare gli elementi fondamentali sui quali si devono basare i rapporti con le compagnie e con la clientela. I carrozzieri di Confartigianato, ritengono che solo a queste condizioni e attraverso il miglioramento della professionalità degli operatori del settore, basato sulla formazione continua e su servizi innovativi, si potranno ristabilire condizioni di equità e aumentare il lavoro all’interno delle imprese».

Va in questa direzione la campagna social di sensibilizzazione "Vai direttamente dal tuo carrozziere", promossa dal sistema associativo regionale, indirizzata agli automobilisti per invitarli a rivolgersi sempre al proprio professionista di fiducia in caso di sinistri stradali coperti dall’assicurazione RC auto. L'iniziativa si propone di valorizzare la professionalità dei carrozzieri e contrastare il tentativo di controllo, da parte delle compagnie di assicurazione, del mercato della riparazione attraverso la cd “canalizzazione”. L'obiettivo è quello di incrementare il lavoro nelle carrozzerie attraverso la valorizzazione del servizio che le stesse garantiscono alla clientela con l’adozione di corrette prassi operative per gestire in maniera professionale e sicura la cessione del credito, snellendo e velocizzando la procedura di risarcimento e liquidazione dei danni. «Ogni automobilista ha il diritto di scegliere il proprio carrozziere di fiducia e di portare la vettura, a seguito di un sinistro, dal professionista che preferisce - conclude Danesin -. Un diritto da sempre difeso dai carrozzieri di Confartigianato, sancito dalla legge, che deve essere rispettato. È fondamentale che tutti siano a conoscenza e consapevoli di questa possibilità nonostante i tentativi di alcune compagnie assicuratrici di indirizzare i propri clienti soltanto verso le carrozzerie convenzionate».

I numeri

In Itala operano 96 compagnie di assicurazione, di cui 56 nel settore RC auto. Stima del parco effettivamente circolante in provincia di Treviso:

590mila automobili

83.500 tra autocarri e furgoni

80mila moto/quad/motocarri

Le carrozzerie sono 400 in provincia Treviso (aziende che hanno questa attività come principale) – 90% sono artigiane.

Numero addetti medio per carrozzeria 3,2 RC auto (DATI ISVAP).

Premio medio RC auto 400 euro

32 milioni di automobili assicurati in Italia

Sinistri da ultimo rapporto ISVAP 2020:

· 1.400.000,

· in calo del 38% rispetto al 2019,

· la variazione 2020/2021 e stata del 30%

· costo medio SINISTRO 4.700 euro