Conegliano, riapre l'ufficio postale in Via Cadore: «Anche il pomeriggio»

Da lunedì 29 agosto l’ufficio postale di via Cadore a Conegliano tornerà ad essere aperto anche il pomeriggio. I nuovi orari saranno: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05 e il sabato, solo la mattina, fino alle 12.35. L'Ufficio Postale sarà a disposizione per tutte le operazioni di spedizione lettere e pacchi, pagamenti, consulenza e investimento.

Per facilitare l'accesso è possibile prenotare il proprio turno tramite l'app Ufficio Postale: è sufficiente scaricare gratuitamente l'applicazione sul proprio smartphone e selezionare l'operazione richiesta, il giorno e l'orario preferito. All'interno dell'ufficio postale, un'apposita segnaletica indicherà all'utente il punto di attesa per accedere al primo sportello disponibile. Il turno si può anche prenotare su www.poste.it . Poste Italiane ricorda che a Conegliano è attivo uno sportello Postamat, in funzione sette giorni su sette e 24 ore su 24 per effettuare operazioni di prelievo di denaro contante (comprese le pensioni) e numerose altre operazioni. I servizi di Poste Italiane sono disponibili anche online (sito Poste.it, App Ufficio Postale e App Banco Posta) attraverso i quali è possibile svolgere una serie di attività come l’invio di corrispondenza e pacchi, il pagamento di bollettini, la gestione del conto corrente etc.