Uova di Pasqua per l'Oncologia del San Bassiano dai donatori di sangue

Una donazione di uova pasquali al reparto di Day Hospital Oncologico dell'ospedale San Bassiano di Bassano del Grappa. E’ la nuova iniziativa solidale della sezione di Fonte del Reparto Donatori di Sangue Monte Grappa. La consegna è avvenuta oggi venerdì 7 aprile in mattinata. La donazione viene finanziata dal ricavato di una lotteria attivata tra i volontari.

I commenti

«Negli ultimi due anni - spiega il presidente del reparto Michele Bosa -, abbiamo donato le uova pasquali al Reparto di Terapia Intensiva dell'Ospedale di Treviso con l’aiuto di don Paolo Magoga presidente della Fondazione Opera Monte Grappa di Fonte. Era il drammatico periodo del Covid e con questo piccolo gesto abbiamo voluto portare stima e vicinanza agli operatori impegnati in quel reparto. Quest’anno potevamo scegliere altre realtà, ma parlando con persone che lavorano all'interno del reparto, abbiamo scoperto che molte sacche di sangue vengono destinate per trasfusioni a pazienti bisognosi».

«Incalcolabile l'emozione - concludono i volontari -. Primario e caposala sperano sia solo l'inizio di una lunga collaborazione per poter sempre più puntare alla sensibilizzazione della donazione del sangue. Pazienti comprensibilmente emozionati. E anche noi, che per la prima volta ci siamo trovati per un attimo a bussare a quei cuori visibilmente provati dalla malattia».

I donatori di sangue

Il Reparto Donatori Sangue nasce nel 1962 nell'ospedale di Bassano del Grappa, quando ad un centinaio di persone viene chiesto di unirsi a formare una “banca”. Così ebbe inizio la storia del Reparto Donatori di Sangue Montegrappa, affiliato alla locale sezione degli Alpini. Nel 1966 nacque un gruppo di donatori di Sangue anche a Fonte, che grazie ad una forte motivazione e ad un grande impegno, oggi conta circa 170 donatori, con una media di 300 donazioni ogni anno. Rimane uno dei gruppi con maggiori donazioni effettuate durante l'anno.