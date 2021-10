Atsc e Confassociazioni: master online in Management & innovazione d'impresa

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Il sogno è diventato realtà: varata la prima edizione del master online in Management & Innovazione d’impresa, realizzato da Atsc in collaborazione con Unimercatorum e Confassociazioni University. Atsc e Atsc Triveneto con sedi rispettivamente a Teramo e Treviso grazie all'accordo in partnership con Confassociazioni University, hanno dato il via al progetto di alta formazione rivolto agli agenti di commercio e a tutti i professionisti della galassia di Confassociazioni.

«Questo progetto è nato due anni fa grazie alla collaborazione con Confassociazioni e alla condivisione di importanti obiettivi con il Presidente Angelo Deiana, quali la formazione continua, la protezione della categoria, l’importanza di fare rete, – ha raccontato Franco Damiani, presidente Atsc - Nacque tutto l’11 dicembre del 2019 a Roma presso Palazzo Ferraioli durante una delle tante iniziative di Confassociazioni». Si tratta di un corso di perfezionamento universitario online, ideato da Atsc insieme al presidente di Confassociazioni, Angelo Deiana, e al vicepresidente vicario aggiunto di Confassociazioni, Franco Pagani. «Siamo molto soddisfatti - afferma Stefano Lecca, presidente di Atsc Triveneto - stiamo crescendo in Veneto e su tutto il territorio nazionale grazie alla precisa volontà di dare peso e rilievo alle competenze. La cultura della conoscenza, unita alle capacità dei professionisti aderenti è linfa vitale per combattere crisi e criticità dei mercati. Capacità, competenza e conoscenza sono le tre "C" che saranno determinanti per l'attuazione del Piano nazionale di rilancio e resilienza (Pnrr)».