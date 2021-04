Vittorio Veneto, maxi uovo di Pasqua donato alla fondazione Piccolo Rifugio

Un uovo di Pasqua formato gigante: 30 chili di cioccolato fondente. E' il dono che nel pomeriggio del sabato 3 aprile il Lions Club di Vittorio Veneto ha portato al Piccolo Rifugio.

In rappresentanza dell'associazione, Giovanni Barbantini, Annalina Sartori e Carla Da Ros hanno consegnato (non senza qualche fatica, visto il dolce peso) il maxi uovo a Gianni Natale della fondazione "Piccolo Rifugio" e a Paolino e Paolone, due degli ospiti della casa. Da parte del Piccolo Rifugio un grande ringraziamento al Lions non solo per il dono, ma anche per l'affetto espresso.