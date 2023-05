Casa Marani, anziani e bambini decorano insieme gli alberi del centro

I bambini e le bambine della scuola dell'infanzia San Raffaele di Santandrà, frazione del Comune di Povegliano, hanno fatto visita ai residenti della locale sede di Casa Marani, Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficienza che ospita 26 anziani non autosufficienti. Accompagnati dalle maestre, la piccola comitiva ha trascorso la mattinata insieme ai residenti, intrattenendoli con racconti e canzoncine. A conclusione dell’incontro si sono recati nel giardino della struttura, insieme ad alcuni ospiti, per decorare uno degli alberi presenti con stoffe e fili intrecciati.

Si tratta di un esempio di Urban Knitting (o Yarn Bombing), un intervento artistico che consiste nell’avvolgere alberi o monumenti pubblici di fili o tessuti lavorati a maglia o uncinetto per abbellirli. Un lavoro di squadra, dunque, dal grande significato simbolico: quello di unire le generazioni con intrecci e nodi solidi che nascono dal tempo condiviso. Non si tratta infatti dell’unica visita dei piccoli alla struttura di via Borè: nel corso dell’anno sono diverse le occasioni create da Casa Marani e dal San Raffaele per promuovere lo scambio intergenerazionale.

Il commento

«Come abbiamo avuto modo di constatare in più occasioni, dai bambini che vengono in visita a Casa Marani i nostri ospiti traggono buonumore ed entusiasmo - concludono la presidente e il direttore della struttura, Daniela Zambon e Marco Giacon - mentre i più piccoli si appropriano di un bagaglio di memoria e conoscenza detenuto dagli anziani: un mutuo scambio che è un vero toccasana per la nostra comunità».