Veneto formazione, corsi in streaming per creativi ed esperti del digitale

Da ottobre, con una proposta rimodulata di 5 nuovi corsi in live streaming e 2 master di perfezionamento in presenza, Veneto Formazione vara il suo XVI anno di studi. Un’offerta didattica che guarda sempre più alle esigenze attuali di un mercato del lavoro in rapida evoluzione e alla crescente richiesta di profili esperti negli ambiti del digital marketing, web design, programmazione e grafica.

Competenze fondamentali per la ripartenza economica e da sempre al centro dell’offerta professionalizzante dell’Ente trevigiano di Alta Formazione accreditato dalla Regione del Veneto. Un rinnovamento che fa tesoro di quanto sperimentato con successo da Veneto Formazione sin dall’inizio dell’emergenza sanitaria, tramite un innovativo piano didattico a distanza, continuato dopo il 18 maggio scorso anche in aula, nel rispetto delle misure di sicurezza, nei due poli di Treviso e Padova. Formule nuove, ma sempre all’insegna della costante interazione tra docenti, singoli corsisti e classe, con la scuola che ha dato seguito regolarmente a 27 percorsi di formazione attivi, ma non solo. Dalla fine del lockdown sono stati infatti 18 i corsi conclusi e 11 i cicli di lezioni attivati, di cui 2 in live streaming. Grande l’apprezzamento ricevuto per le nuove formule didattiche, premiate negli ultimi 4 mesi da oltre 160 nuovi iscritti. Nuove soluzioni, in sicurezza, per dare accesso a conoscenze chiave nel mercato del lavoro o per acquisire una maggiore padronanza di abilità e competenze negli ambiti strategici del digitale con l’accompagnamento di un corpo docente altamente qualificato. Dal Digital Marketing e Web Design, al Social Media Marketing fino all’Animazione Grafica 2D con After Effects, la rimodulazione messa in atto è finalizzata a garantire la continuità e l’alto standard formativo che passa dall’offerta dei corsi propedeutici anche con un collaudato servizio di live streaming per accedere alla lezione da remoto, interagire con il docente e condividere in tempo reale tutto il materiale multimediale. Diversa la formula per i Master di approfondimento, dedicati a neolaureati e laureandi, giovani professionisti, imprenditori e persone in cerca di una riqualificazione lavorativa, che vedono lezioni, laboratori di gruppo e progetti individuali in presenza nelle sede di Viale Felissent a Treviso e nelle aule del Net Center a Padova, nel pieno rispetto delle norme a tutela della salute.

«L’innovazione è un processo fondamentale per affrontare le sfide poste da questa pandemia - afferma Luca Burei, Ceo di Veneto Formazione - L’emergenza Covid-19 ha fortemente impattato, oltre che sulla sfera della salute, anche sul mercato del lavoro e sul mondo della formazione, ma ha anche dato luogo a reazioni virtuose. Per esempio, anche grazie al digitale, abbiamo continuato a vivere insieme per lunghi mesi, benché a distanza. Molte più persone oggi si approcciano diversamente ai servizi online nella vita di tutti i giorni e questo fenomeno sta aprendo nuove opportunità professionali. Le competenze digitali, sempre più indispensabili, possono essere davvero una leva strategica per il futuro. In questa congiuntura, – continua Burei – la formazione professionale ha un ruolo chiave affinché avvenga una vera e propria ripartenza economica a impulso digitale. Con i nostri nuovi percorsi formativi intendiamo offrire soluzioni per rispondere sia alle esigenze della comunità sia a quelle di un mercato del lavoro sempre più mutevole».