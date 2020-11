Volksbank, ristrutturate due filiali in provincia di Treviso

Volksbank ha recentemente presentato alla clientela i nuovi spazi delle filiali in Viale Brigata a Treviso e di Quinto di Treviso. I locali sono stati completamente ristrutturati, nell’ottica di migliorare l’accoglienza e la consulenza ai clienti “private” e aziendali. Entrambe le filiali sono state ristrutturate in piena ottica di sostenibilità e di efficienza energetica, nonché di riduzione delle emissioni di CO2, sia in fase di ristrutturazione che nei consumi di manutenzione. Anche l’equipaggiamento tecnologico delle filiali è stato ammodernato per offrire un servizio sempre più avanzato e dinamico alla clientela.

In particolare, la filiale in Viale Brigata è stata arricchita di due multicassieri (macchine con più opzioni self-service per i clienti) all’interno, e di un bancomat evoluto (cash in cash out / accessibile 24 ore su 24) nella nuova e ampia self area. La coordinatrice di filiale Francesca Dotto e sei collaboratori sono ora a disposizione della clientela con orario 8,35-12,55 e al pomeriggio per consulenza previo appuntamento. Anche a Quinto di Treviso la filiale Volksbank in Via Vittorio Emanuele 11 è stata rinnovata e arricchita di un “multicassiere” e dispone ora di una self area nuova e spaziosa. La filiale è aperta da lunedì a venerdì dalle ore 8,35 alle ore12,55 e anche qui al pomeriggio per consulenza su appuntamento. A disposizione della clientela sono tre collaboratori, coordinati da Filippo Donadi, titolare della filiale di Paese.

«Grazie a questa tipologia di interventi di ristrutturazione puntiamo a essere sempre più un luogo di consulenza accogliente e maggiormente adeguato alla necessità di privacy della nostra clientela - il commento di Vittorio Pucella, direttore dell’area Belluno/Treviso/Pordenone di Volksbank - Con l’investimento in tecnologie evolute puntiamo ad accelerare ulteriormente il nostro processo di digitalizzazione e a rendere i clienti ancora più autonomi nella loro operatività. Questo conferma il nostro impegno verso la città e la provincia di Treviso in cui operano 103 colleghi. Questo siamo convinti possa darci ulteriori riscontri positivi dopo il premio Migliori in Italia–Campioni del Servizio 2021’ dell’Istituto Tedesco Qualità e Finanze».