Ingegnere dell'industrializzazione per azienda di lavorazioni e costruzioni meccaniche per l’industria

RUN4JOB - SOCIETA’ DI RICERCA, SELEZIONE ED HEAD HUNTING seleziona per Azienda di lavorazioni e costruzioni meccaniche per l’industria. INGEGNERE DELL'INDUSTRIALIZZAZIONE (IDI230322) Il candidato verrà inserito come Ingegnere dell'Industrializzazione e si occuperà di guidare il processo di industrializzazione dei nuovi prodotti e il miglioramento di quelli esistenti nell’ambito della meccanica di precisione. La figura si occuperà anche di valutare i processi industriali per garantire l'ottimizzazione delle logiche produttive, l’efficienza e risolvere eventuali criticità. Requisiti: - Laurea breve / specialistica in Ingegneria meccanica - Esperienza pregressa nella mansione - Conoscenza della lingua inglese Completano il profilo spiccate doti comunicative, buone capacità analitiche e di problem solving, gestione dello stress e propensione al lavoro in team. Si offre assunzione a tempo indeterminato Sede di lavoro: MOTTA DI LIVENZA (TV) Si prega di visionare il sito per prendere atto dell’informativa ai sensi e per gli effetti del RU 679/2016 e Dlgs 101/2018, relativo alla tutela del trattamento dei dati personali. Le ricerche sono rivolte a candidati dell’uno e dell’altro sesso ai sensi della L. 903/77 e L. 125/91. RUN4JOB S.r.l. è una Agenzia per il Lavoro autorizzata dall’ANPAL Prot. n. 0000140 del 15-11-2018.