Le Basour, ecco The flow

Oggi, 3 Giugno, esce per Mad4Music il nuovo singolo e il video della rock band Le Basour dal titolo “The Flow”. Parliamo di un brano esplosivo e di attualità con ritmi incalzanti e parti vocali melodiche. Un brano che di certo farà ballare i fan della band. Il video è stato girato in provincia di Belluno e ha avuto come Project Manager Mattia Bello ed è stato diretto e filmato da Luca Bertossi. Un Video tra il vedo e non vedo che si abbina perfettamente allo stile del brano proposto. Un estratto del testo: “Giochi fino alla fine o no? fai un passo indietro, non preferiresti? Se tagli corto o perdi per me è ugualmente un piacere. Non sono niente per te, niente che puoi comprare…” Si tratta del secondo video del nuovo album contenente 10 brani inediti a cui ne seguiranno altri e che anticipano l’uscita dell’Album. Di seguito il link al Video: https://youtu.be/uv7tB7FW0mQ La Band ha realizzato un Album di 10 Tracks tutte differenti tra loro e stanno preparando altri video. Possiamo anche permetterci di anticipare un paio di nomi che potrebbero essere True Love e The River. Quindi rimanete sintonizzati. LE BASOUR Allen Plaze (vocals) Giorgio Murer (drums) KnK (guitar) Skylle (bass) Contatti: lebasour@gmail.com