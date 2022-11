Le Basour cantano "True love"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Il 2 Dicembre 2022 esce per Mad4Music il nuovo singolo della rock band Le Basour dal titolo “True Love”. La band presenta il 4 singolo e video che anticipa l’uscita del nuovo album prevista per i primi mesi del 2023. Le Basour è una band italiana fondata a Treviso nel 2014 da Allen (voce, chitarra), Skylle (basso) Knk (chitarra) e Giorgio Murer (batteria). Il genere musicale della band è diviso tra l’Alternative Rock ed Electro Pop Rock. Grazie al successo del precedente album “Pray to Stay”, al singolo “Jump” e alle tournèe come band di apertura a Three Days Grace, Thousand Foot Krutch, The Birthday Massacre, Royal Republic, Marky Ramones la band oggi può contare su un canale YouTube con oltre 1.200.000 visualizzazioni. Ecco il link: https://www.youtube.com/c/LeBasour Notevole successo hanno ottenuto i primi 3 singoli e video di quest’anno: Berlin’s Winter, The Flow, True Love che in pochi mesi hanno superato le 400.000 view. Il singolo e il video di "True Love" verranno rilasciati il 02 Dicembre 2022 in tutti i Digital Store.