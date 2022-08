Vento e temporali sferzano la Marca: decine di alberi caduti

Vento e temporali hanno colpito duramente la provincia di Treviso nella tarda mattinata di giovedì 18 agosto, poco dopo le 13. Dodici squadre di vigili del fuoco sono state impiegate per far fronte alle decine di telefonate e segnalazioni arrivate nelle ultime ore.

Tra le zone più colpite Treviso e Motta di Livenza dove si registrano una ventina di alberi caduti (in totale) e diversi pali della luce piegati dal vento. A Mogliano Veneto un albero è finito sui fili della corrente elettrica in Via Massimo D'Azeglio. Interventi anche a Casier e Salgareda dove il vento ha scoperchiato un vecchio casale abbandonato in Via Tommaseo. In Restera tantissime le piante sradicate lungo il percorso ciclopedonale del Sil Morto. Le operazioni di messa in sicurezza delle piante abbattute dal vento sono andate avanti tutto il pomeriggio.

Stato di emergenza

Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha dichiarato lo stato di emergenza regionale dopo i violenti nubifragi con grandinate e forti raffiche di vento che, tra ieri e oggi, hanno interessato alcuni comuni della città metropolitana di Venezia e della provincia di Rovigo. Il decreto rimarrà “aperto” in attesa che i comuni colpiti effettuino le opportune ricognizioni e il censimento dei danni provocati dal maltempo a opere pubbliche e ai privati. «Ringrazio tutti i volontari e gli operatori al lavoro in queste ore - conclude il Governatore -per rimediare ai danni dei nubifragi e restituire rapidamente ai territori le consuete attività». Il decreto sarà successivamente inviato al Dipartimento Nazionale della Protezione Civile.