Maltempo, chiusa la statale Alemagna: code e traffico in tilt

A causa delle intense piogge e del forte vento di sabato pomeriggio, 27 agosto, la statale 51 di Alemagna è stata chiusa al traffico in via precauzionale nel territorio comunale di Vittorio Veneto, in provincia di Treviso. La chiusura interessa il tratto incluso tra il chilometro 20,300 ed il chilometro 21,800 e si è resa necessaria per consentire le operazioni di monitoraggio dei versanti e per garantire la sicurezza della circolazione. Le deviazioni sono segnalate in loco.

Dopo i primi veloci temporali di sabato mattina sull’alto vicentino, nel pomeriggio l'ondata di maltempo prevista in Veneto ha raggiunto anche la Marca dove al momento, ore 15, non si registrano danni o interventi di rilievo da parte dei vigili del fuoco. Si tratta di fenomeni che coinvolgono aree ristrette di provincia, concentrandosi solo in alcuni comuni e lasciando spesso a secco gran parte del territorio. Nelle prossime ore non è esclusa grandine in genere di piccole dimensioni. Un'ondata di maltempo che andrà avanti fino a domenica sera portando per un primo parziale calo delle temperature.

Allerta meteo prolungata

Nel pomeriggio di sabato 27 agosto e nella giornata di domani, domenica 28, si registrerà un’alternanza di momenti di variabilità e di fasi instabili. Sulle Dolomiti possibili rovesci di forte intensità. Il Centro funzionale decentrato della Regione Veneto ha quindi prolungato, dalle 14 di oggi alla mezzanotte di domenica, l'allerta gialla per criticità idrogeologica nel bacino idrografico Alto Piave.