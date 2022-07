Temporali e rovesci in tarda serata: allerta per il bacino dell'Alto Piave

Il Centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto ha emesso un nuovo bollettino che indica la permanenza, nella giornata di martedì 5 luglio, di una nuova fase di lieve instabilità, con possibilità di qualche rovescio e temporale sulle zone montane, in possibile estensione a quelle pedemontane e con minor probabilità a parte della pianura nella serata/notte. Non è escluso qualche isolato fenomeno intenso in particolare sulle Dolomiti.

Alla luce di queste ultime previsioni è stato decretato lo stato di attenzione (allerta gialla) per criticità idrogeologica, con possibilità d’innesco di fenomeni franosi superficiali sui versanti e la possibilità di innesco di colate rapide, per il bacino Alto Piave. Lo stato di criticità è previsto a partire dalle ore 14 di oggi, martedì 5 luglio, fino alla mezzanotte di mercoledì 6 luglio.