Pioggia in montagna, caldo in pianura: allerta meteo nel bacino dell'Alto Piave

Martedì 29 giugno possibili piogge su Dolomiti e rilievi del Veneto. In pianura e sul litorale permangono afa ed alta pressione. L'allerta gialla durerà resterà in vigore fino alla mezzanotte di mercoledì

Cambia il tempo in montagna, mentre caldo e afa non attenueranno la loro morsa sulla pianura veneta. Il bollettino del Centro funzionale decentrato della Protezione Civile per martedì 29 giugno indica nuove condizioni di instabilità con piogge locali sulle Dolomiti, mentre, non sono previste precipitazioni di forte intensità sul resto del territorio regionale.

E' stato emesso in queste ore un avviso di criticità idrogeologica (allerta gialla) per il bacino dell'Alto Piave, che sarà valido fino alla mezzanotte di mercoledì 30 giugno. Si segnala, inoltre, la possibilità di disagi sul sistema fognario e l’innesco di fenomeni franosi superficiali sui versanti, così come la possibilità di innesco di colate rapide nella zona di allertamento di Vene-A (bacino Alto Piave)