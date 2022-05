Vento forte e temporali: nuova allerta meteo in Veneto

Il Centro funzionale decentrato della Protezione civile Veneto ha emesso in queste ore un avviso in cui dichiara che domani, sabato 28 maggio, una nuova ondata di tempo instabile con probabili rovesci e temporali sparsi interesserà il Veneto già dal primo mattino in pianura e, dalle ore centrali, anche le zone montane e pedemontane. Non si escludono, inoltre, locali fenomeni intensi (forti rovesci, locali grandinate, forti raffiche di vento). Bora, a tratti anche forte, su costa e pianura limitrofa fino a domenica mattina.

Per tutta la giornata di sabato, quindi, stato di attenzione (allerta gialla) nei bacini: Alto Piave (BL), Piave Pedemontano (BL-TV), Basso Piave-Sile e bacino scolante in laguna, Livenza, Lemene e Tagliamento. Non si escludono rovesci o temporali localmente anche intensi con disagi al sistema fognario e di drenaggio urbano e lungo la rete idrografica minore. Possibili anche frane superficiali e la possibilità di innesco di colate rapide specie nelle zone di allertamento di Vene-A, Vene-H, Vene-B e Vene-C.