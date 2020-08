Pioggia e temporali in serata sulle Prealpi: scatta l'allerta meteo

Il meteo regionale segnala sul Veneto già nella serata di oggi, lunedì 24 agosto, un accenno di variabilità con possibilità di addensamenti nuvolosi, più significativi in montagna, alternati a spazi di sereno anche ampi, soprattutto in pianura.

Non si esclude però l’eventualità di precipitazioni, in moderato aumento nelle zone più interne, che potranno manifestarsi con qualche fenomeno localmente intenso, in particolare su Prealpi e fascia Pedemontana. Per domani, martedì 25 agosto, si prevede cielo sereno od al più localmente e temporaneamente poco nuvoloso. Le temperature subiranno un generale calo pur rimanendo le massime, in pianura su valori superiori alla media. Fino alla mezzanotte di questa sera, considerati i fenomeni meteorologici previsti sul territorio regionale, il Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto ha confermato la fase di "attenzione" per criticità idrogeologica nei bacini idrografici dell'Alto Piave e del Piave Pedemontano nelle province di Belluno e Treviso.