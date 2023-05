Maltempo in Veneto, allerta meteo prolungata fino a domenica

Il Centro funzionale decentrato della Protezione civile veneta ha emesso un aggiornamento valido fino alle ore 14 di domenica 14 maggio rispetto all’avviso emesso nel pomeriggio di ieri sull'emergenza maltempo in Veneto.

In base alle previsioni meteo per le prossime ore, è stato confermato lo stato di attenzione per criticità idrogeologica nei bacini: Piave Pedemontano, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna, Livenza, Lemene e Tagliamento. Possibile l'innesco di frane superficiali sui settori montani, pedemontani, collinari delle zone in allerta per l'effetto delle precipitazioni occorse nei giorni scorsi. I livelli della rete idrografica secondaria rimangono sostenuti a causa delle recenti precipitazioni.