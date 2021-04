Allerta maltempo: «Tra lunedì sera e martedì le precipitazioni più intense»

Stato di attenzione per criticità idrogeologica in Veneto e nella Marca fino alle ore 14 di martedì 13 aprile. Bacini del Sile e del Piave osservati speciali

L'ondata di maltempo che sta interessando il Veneto in queste ore ha spinto il centro funzionale decentrato della Protezione civile a dichiarare lo stato di attenzione per criticità Idrogeologica dalle ore 14 di oggi fino alle 14 di martedì 13 aprile su alcuni bacini idrografici del Veneto, e l’allerta gialla per pericolo valanghe su Dolomiti e Prealpi. Lo stato di attenzione è dichiarato sui bacini Piave-Pedemontano; Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone; Basso Brenta-Bacchigione; Basso Piave-Sile-Bacino Scolante in laguna.

Le previsioni indicano tra lunedì mattina e martedì mattina tempo perturbato con precipitazioni estese e persistenti specie tra il pomeriggio-sera di lunedì e le prime ore di martedì quando saranno probabili anche rovesci o locali temporali. Quantitativi in genere consistenti specie tra alta pianura e Prealpi/Dolomiti meridionali dove potranno risultare anche abbondanti. Venti inizialmente moderati/tesi di Scirocco sulla costa e tesi a tratti forti meridionali in quota, in rotazione verso sera dai quadranti settentrionali con rinforzi di Bora sulla costa. Nel corso di martedì fenomeni in progressivo diradamento e attenuazione. Probabile fase più perturbata e intensa tra il tardo pomeriggio/sera di lunedì e le prime ore di martedì quando saranno possibili anche rovesci o locali temporali specie su Prealpi e pianura e con quantitativi complessivi che potranno essere concentrati in 12 ore circa.

Per quanto riguarda il bollettino valanghe, le previsioni indicano 55-85 centimetri di neve fresca da domenica a martedì con 35-45 centimetri nella sola giornata di lunedì a 2000 metri di quota, con limite neve/pioggia inizialmente a 1200-1400 metri per poi risalire a oltre 1700-1900 metri e ridiscendere a 700-1000 martedì. Con questa situazione sono possibili scaricamenti e valanghe di slittamento di neve fresca lungo i pendi ripidi erbosi fra i 1600-2000 m specie nelle esposizioni meridionali. Oltre i 1600 metri, specie lungo i versanti in ombra con vecchia neve invernale, sono possibili scaricamenti, valanghe superficiali di neve recente e singoli distacchi di grandi valanghe lungo i pendii canaloni e versanti molto ripidi. Da lunedì e per alcuni giorni, il pericolo sarà 3-marcato oltre i 1500 metri di quota, in possibile locale aumento a 4-forte.