Ciclone mediterraneo in arrivo al Nord, torna l'allerta meteo

Un intenso ciclone mediterraneo attraverserà l'Italia nella prima parte di settimana, portando condizioni di forte maltempo su diverse regioni. Buone notizie per il Triveneto che verrà coinvolto solo marginalmente dal vortice depressionario. Martedì ritroveremo una giornata perturbata con piogge deboli o moderate diffuse su tutta la regione, localmente a carattere di rovescio, ma con accumuli pluviometrici non eccessivi compresi tra gli 8 e i 30 millimetri.

L'area di bassa pressione richiamerà venti di Bora che si faranno sentire soprattutto lungo le zone costiere e in particolare nel Chioggiotto, dove le raffiche potranno toccare i 70km/h con conseguente mare molto mosso o agitato. Complice una marea astronomica positiva, per la sera di martedì è atteso un evento di marea sostenuto; a Venezia atteso un picco oltre 110-115 centimetri. Tra mercoledì e giovedì il contesto rimarrà ancora nuvoloso ma le piogge diverranno più deboli e discontinue, lasciando spazio anche a qualche spazio soleggiato in particolare sulle zone di pianura e costiere. Il clima risulterà decisamente fresco per il periodo, tra martedì e giovedì le temperature saranno 3-5 gradi sotto la norma. Nei giorni seguenti il meteo rimarrà spesso variabile, infatti una nuova depressione si scaverà sul Mediterraneo centro-occidentale e potrà determinare un nuovo peggioramento in vista del prossimo fine settimana. Le temperature invece registreranno un rialzo, tornando in media con il periodo.

Allerta in Veneto

Martedì 16 maggio sono previste condizioni di tempo a tratti perturbato con precipitazioni anche a carattere di rovescio e locali temporali. I fenomeni interesseranno diffusamente il territorio regionale con quantitativi più consistenti sulle zone centromeridionali. Si registrerà un rinforzo dei venti da nordest su costa e pianura limitrofa, specie sui settori centromeridionali dove potranno risultare anche forti. Considerati i fenomeni meteorologici previsti sul Veneto, il Centro funzionale decentrato della Protezione civile regionale ha dichiarato l'allerta gialla dalle prime ore di martedì fino alle 14 di mercoledì 17 maggio. È stata dichiarata inoltre la fase operativa di attenzione per vento forte su costa e pianura limitrofa dalla mezzanotte di oggi a quella successiva.