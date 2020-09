Piogge e temporali in arrivo sul Veneto: «Il culmine tra lunedì e martedì»

Viste le previsioni meteo per le prossime ore, il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di criticità idrogeologica ed idraulica, decretando lo stato di attenzione nelle zone prealpine del Veneto (in particolare l’alto bellunese) a partire dalle ore 12 di domani, domenica 20 settembre, alle ore 14 di lunedì 21 settembre.

Le previsioni del tempo indicano, infatti, che da domani arriverà sul Veneto una fase di instabilità che vedrà il suo culmine, prevedibilmente, nelle giornate di lunedì e martedì. Ciononostante, già nella giornata di domani, nel settore dolomitico, non si esclude la possibilità del verificarsi di fenomeni intensi. Il rischio di rovesci e temporali localmente anche intensi, potrebbe creare disagi al sistema fognario e lungo la rete idrografica minore. Massima attenzione anche per possibili frane superficiali sui versanti montuosi e la possibilità di innesco di colate rapide nella zona di allertamento del bacino idrografico dell’Alto Piave bellunese (Vene-A). Visti i fenomeni meteorologici previsti la criticità idrogeologica attesa è riferita allo scenario per temporali forti.