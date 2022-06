Vento e grandine, nuova allerta meteo in Veneto

Nuova ondata di maltempo in arrivo sul Veneto: martedì 7 giugno le previsioni del Centro funzionale decentrato della Protezione civile indicano tempo instabile con rovesci e temporali sparsi, più probabili dalle ore centrali quando non si escludono locali fenomeni intensi come forti rovesci, locali grandinate e raffiche di vento.

Criticità idrogeologica dalle ore 10 di martedì 7 fino alla mezzanotte di mercoledì 8 giugno: stato di attenzione (allerta gialla) per i bacini Alto Piave, Piave Pedemontano, Basso Piave-Sile e Bacino scolante in laguna, Livenza, Lemene e Tagliamento. Il possibile verificarsi di rovesci o temporali localmente anche intensi, potrebbe creare disagi al sistema fognario e di drenaggio urbano e lungo la rete idrografica minore. Nell'area pedemontana, infine, non sono esclusi fenomeni franosi superficiali e la possibilità di innesco di colate rapide.