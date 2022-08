Temporali forti e tempo instabile: nuova allerta meteo in pedemontana

Il Centro funzionale decentrato della Protezione civile regionale ha emesso una nuova allerta meteo valida dalla serata di oggi, lunedì 1º agosto, per rovesci e temporali sulle zone montane e pedemontane.

Inoltre martedì è atteso il passaggio di una ondulazione in quota accompagnata da aria fredda con conseguente aumento delle condizioni di instabilità associate a probabili rovesci e temporali sparsi. Non si escludono locali fenomeni intensi (forti rovesci, locali grandinate, forti raffiche di vento). Per tutta la giornata del 2 agosto quindi stato di attenzione (allerta gialla) per i bacini: Alto Piave, Piave Pedemontano, Basso Piave, Sile, Bacino scolante in laguna, Livenza, Lemene e Tagliamento.