Temporali in arrivo su Alpi e Prealpi: scatta l'allerta meteo

Dal pomeriggio di sabato 21 agosto la Protezione civile del Veneto ha pubblicato un nuovo stato di attenzione per il bacino dell’Alto Piave. La prossima settimana temperature in calo fino a dieci gradi

A partire dal pomeriggio di sabato 21 agosto, sulle Dolomiti sono previsti possibili rovesci, piovaschi e temporali mentre domenica 22 agosto, ma anche lunedì, questi fenomeni potranno intensificarsi, con probabilità contenuta di fenomeni locali intensi.

Il Centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto, in considerazione di queste previsioni, ha dichiarato lo stato di attenzione per rischio temporali forti (allerta gialla) solamente per il bacino dell’Alto Piave, nella provincia di Belluno. Inoltre, ha emesso un nuovo avviso di criticità idrogeologica per i disagi che potrebbero verificarsi nel sistema di drenaggio urbano e lungo la rete idrografica minore. Si segnala, inoltre, la possibilità d'innesco di fenomeni franosi superficiali sui versanti e la possibilità di innesco di colate rapide specie nella zona di allertamento di Vene-A (bacino Alto Piave).

«La nuova settimana si preannuncia invece decisamente turbolenta per l'arrivo di venti più freschi dal Nord Europa - avverte il meteorologo Edoardo Ferrara di 3bmeteo.com - tra domenica notte e lunedì mattina è prevista una veloce passata di rovesci e temporali al Nord (specie a Nordest), che andranno poi a concentrarsi sul Centro Italia. Contestualmente al passaggio dei temporali, le temperature caleranno e il caldo africano andrà smorzandosi. Calo termico più apprezzabile sul versante adriatico, dove entro metà della prossima settimana si perderanno fino a 8-10°C rispetto ai picchi dei giorni scorsi. Clima più gradevole anche al Nord, mentre sul versante tirrenico farà ancora caldo, ma sarà più secco e gradevole e comunque senza i picchi di questi giorni».