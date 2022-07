Temporali forti in montagna e sulla pedemontana: torna l'allerta meteo

Cambia il tempo tra il pomeriggio di sabato 23 e le prime ore di domenica 24 luglio: rovesci e temporali sparsi sono attesi sulle Dolomiti, in possibile locale estensione a Prealpi e Pedemontana, occasionalmente anche fino all'alta pianura trevigiana. Non si escludono quindi locali fenomeni intensi come forti rovesci, raffiche di vento e locali grandinate.

La criticità idrogeologica attesa è riferita allo scenario per temporali forti. Il Centro funzionale decentrato della Regione Veneto ha dichiarato l'allerta gialla per criticità idrogeologica nei seguenti bacini idrografici: Alto Piave, Piave Pedemontano, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna; Livenza, Lemene e Tagliamento.