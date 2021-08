Temporali e forti raffiche di vento: torna l'allerta meteo in Veneto

Le previsioni meteo per le prossime ore in Veneto segnalano, a partire dal tardo pomeriggio di mercoledì fino alla mattina di giovedì 5 agosto, tempo perturbato ad iniziare dalle zone montane. Attese precipitazioni diffuse sulle zone centro settentrionali della regione, più discontinue altrove, con quantitativi di pioggia, anche consistenti, sulle zone montane e pedemontane. Saranno inoltre possibili vari temporali, localmente intensi (forti rovesci, locali grandinate, forti raffiche di vento).

In montagna, per i comuni che hanno in atto una procedura specifica di allertamento per colate detritiche, si segnala un livello 2 di “attenzione rinforzata” sia per la giornata di oggi che per quella di giovedì. La criticità idrogeologica attesa è riferita allo scenario per temporali forti. Il Centro funzionale decentrato della Protezione civile ha emesso un avviso di criticità idrogeologica, con particolare riferimento alla rete idraulica secondaria, dalle ore 18 di mercoledì 4 agosto, fino alle ore 14 di domani. Stato di attenzione (allerta gialla) in provincia di Treviso, per i bacini: Piave Pedemontano (BL-TV), Basso Piave-Sile e Bacino scolante in laguna (VE-TV-PD), Livenza-Lemene e Tagliamento (VE-TV). Il possibile verificarsi di rovesci o temporali localmente anche intensi, potrebbe creare disagi al sistema fognario e lungo la rete idrografica minore.