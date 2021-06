Temporali forti e grandine, torna l'allerta meteo in Veneto

Dal pomeriggio di venerdì 4 fino alla mezzanotte di domenica 6 giugno, la Protezione civile regionale ha pubblicato una nuova allerta "gialla" per le zone montane e pedemontane

Tornano piogge e temporali su zone montane e pedemontane del Veneto: la Protezione civile regionale ha emesso venerdì 4 giugno un nuovo avviso di criticità idrogeologica per i disagi che potrebbero verificarsi nel sistema di drenaggio urbano e lungo la rete idrografica minore. L'allerta meteo durerà fino alla mezzanotte di domenica 6 giugno.

La fase di instabilità prevista per il pomeriggio/sera di venerdì 4 giugno continuerà anche sabato con fenomeni localmente intensi, forti rovesci, raffiche di vento e locali grandinate su Dolomiti, Prealpi e pianura. Considerata l’entità dei fenomeni attesi, la criticità idrogeologica è riferita allo scenario per temporali forti. Allerta gialla per i seguenti bacini: Alto Piave; Piave Pedemontano; Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone; Adige-Garda e Monti Lessini. Possibili disagi al sistema di drenaggio urbano e lungo la rete idrografica minore. Rischio frane sui versanti montani e nei bacni Vene-A (Alto Piave) e Vene-H (Piave Pedemontano).