Temporali e grandine, allerta meteo fino a mezzanotte in Veneto

Il Centro funzionale decentrato della Protezione civile ha emesso un nuovo avviso di criticità idrogeologica con stato di pre-allarme in quasi tutti i bacini idrografici del Veneto valido fino a mezzanotte

Le previsioni indicano per il pomeriggio-sera di giovedì 8 luglio marcata instabilità con rovesci e temporali sparsi, specie dal tardo pomeriggio su zone montane/pedemontane e pianura. Saranno probabili locali fenomeni intensi (forti rovesci, forti raffiche di vento e locali grandinate anche forti) e quantitativi di pioggia localmente consistenti. Dalla tarda serata, a partire da ovest, fenomeni in progressivo esaurimento. Il possibile verificarsi di rovesci o temporali localmente intensi, potrebbe creare disagi al sistema fognario e lungo la rete idrografica minore. Possibili frane sui versanti e colate rapide specie nelle zone dell'Alto Piave, Piave Pedemontano, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone e Adige-Garda e Monti Lessin. Il maltempo in montagna potrebbe durare fino alle prime ore di venerdì 9 luglio. La criticità idrogeologica attesa è riferita allo scenario per temporali forti.