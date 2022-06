Temporali forti in serata: nuova allerta meteo in Veneto

Le previsioni meteo per le prossime ore indicano un peggioramento del tempo nelle prossime ore in Veneto. L'ondata di maltempo interesserà marginalmente la nostra regione ma, a causa delle elevate temperature, nel tardo pomeriggio e sera potrà portare rovesci e temporali da locali a sparsi, più probabili sulle zone montane pedemontane e sulla pianura sud occidentale, dove non si escludono fenomeni localmente intensi come forti rovesci, grandinate e raffiche di vento.

Visti i fenomeni meteorologici previsti la criticità idrogeologica attesa è riferita allo scenario per temporali forti. Il Centro funzionale decentrato della Protezione civile ha dichiarato la fase operativa di "attenzione" per criticità idrogeologica, dalle ore 14 di oggi fino a mezzanotte, nei seguenti bacini idrografici della provincia di Treviso: Alto Piave e Piave-Pedemontano.