Vento forte, allerta meteo prolungata fino a venerdì sera

Le previsioni per le prossime ore indicano venti da nord/nordest sulle dorsali prealpine e sulle zone pedemontane centro-occidentali. Su costa e pianura limitrofa venti di Bora tesa, a tratti forte, in serata

La Protezione civile del Veneto ha prolungato l'allerta per vento forte annunciata mercoledì 6 ottobre fino alla mezzanotte di domani (venerdì 8 ottobre 2021) in tutto il territorio regionale.

La situazione metereologica prevista in Veneto nelle prossime ore indica, infatti, ancora venti da nord/nordest, tesi e a tratti forti sulle dorsali prealpine e sulle zone pedemontane centro-occidentali. Su costa e pianura limitrofa venti di Bora tesa, a tratti forte, in serata (in particolare su costa centro-meridionale e su pianura sud-orientale). Venerdì la Bora persisterà sulla costa meridionale e sulla pianura sud-orientale. Alla luce di queste previsioni è stato prolungato lo stato di attenzione per vento forte su costa meridionale e pianura sud-orientale, da riconfigurare, a livello locale, a seconda dell’intensità del vento.