Vento forte in Veneto, allerta meteo fino a martedì mattina

Il Centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto, alla luce delle ultime previsioni meteo, ha dichiarato la fase operativa di attenzione (da riconfigurare a livello locale in fase di preallarme o allarme a seconda dell’intensità del vento) per vento forte su costa e pianura limitrofa dalle ore 16 di lunedì 28 febbraio alle ore 8 di domani mattina, martedì 1º marzo. La dichiarazione segue la segnalazione meteo che prevede dal pomeriggio di lunedì 28 alle prime ore di martedì 1 marzo, rinforzo dei venti da est, che in particolare sulla costa e sulla pianura limitrofa saranno tesi e a tratti forti, anche con raffiche intense.