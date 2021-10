Allerta meteo per vento forte: in Veneto torna la Bora

Dalle ore 15 di mercoledì 6 ottobre e per tutta la giornata di giovedì è stato proclamato lo stato di attenzione in tutta la regione. Coste e pianure limitrofe le zone più a rischio

La Protezione civile del Veneto, alla luce dell'ultimo bollettino meteo, ha emanato una nuova allerta meteo per vento forte valida dalle ore 15 di oggi, mercoledì 6 ottobre, fino alla mezzanotte di domani.

Le previsioni meteo indicano, infatti, un deciso rinforzo dei venti con Bora da tesa a forte su costa e pianura limitrofa (in particolare su costa centro-meridionale e su pianura sud orientale), venti da nord/nordest tesi e a tratti forti sulle dorsali prealpine, localmente sulle zone pedemontane centro-occidentali, anche per raffiche di Foehn. Alla luce di ciò, è stata dichiarata la fase operativa di attenzione per vento forte su costa e pianura limitrofa, dorsali prealpine e zone pedemontane centro-occidentali del territorio regionale da riconfigurare, a livello locale, a seconda dell’intensità del vento nelle prossime ore.