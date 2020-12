Vento forte e maltempo, torna l'allerta meteo in Veneto

Non c'è pace per il Veneto colpito dal maltempo. La Protezione civile regionale ha diramato una nuova allerta valida dalle 10 di domani mattina, venerdì 25 dicembre fino alle ore 14 del giorno di Santo Stefano. Secondo le previsioni dell'Arpav sarebbero in arrivo venti forti da Nordest su gran parte del territorio regionale. Interessate le zone alpine e prealpine, costa e pianura meridionale e zone pedemontane con rinforzi di venti di Foehn e raffiche tese e forti sulle cime dolomitiche e sulle dorsali prealpine. Rovesci e temporali su tutto il Nordest: sarà la prima di due ondate di maltempo che colpiranno la regione durante la festività. La seconda perturbazione arriverà tra il 27 e il 28 dicembre e porterà neve fino a bassa quota e un sensibile calo delle temperature.