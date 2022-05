Prima ondata di caldo africano sulla Marca: «Temperature fino a 35 gradi»

«Il caldo anomalo che, ormai da diversi mesi, sta interessando l'Italia si intensificherà nei prossimi giorni». A dirlo è il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che avverte: «L’estate sta giocando d'anticipo e ce ne siamo accorti tutti: temperature pienamente estive da ormai alcuni giorni interessano diverse aree della Penisola, con i primi 28-30°C. Le piogge, davvero poche, sono a carico esclusivo di temporali localizzati, che certamente non possono risolvere il deficit idrico in cui versano diverse aree d’Italia. L'estate sul calendario deve ancora arrivare, ma di fatto molti campi sono già secchi.

Nei prossimi giorni l’anticiclone africano interesserà in modo via via più deciso l’Italia - prosegue Ferrara - solo mercoledì correnti temporaneamente più fresche da Est favoriranno qualche acquazzone o temporale specie a ridosso dei rilievi e un parziale calo termico su versante Adriatico e Pianura Padana centro-orientale. Tuttavia già da giovedì assisteremo a stabilità quasi assoluta con tanto sole fino al weekend e solo qualche temporale occasionale su Alpi, Prealpi e pedemontane. Saranno i giorni della prima seria ondata di caldo africano, con punte di oltre 30°C fino a picchi di 33-35°C in pianura padana tra sabato e domenica. Più fresco lungo le coste, mitigate dalle brezze marine. La prossima settimana, almeno nella prima parte, potrebbe invece vedere qualche (prezioso) acquazzone o temporale in più al Nord e occasionalmente al Centro, contestualmente ad uno smorzamento seppur parziale del caldo. Tendenzialmente sempre stabile al Sud. Tuttavia serviranno conferme in merito con ulteriori analisi» concludono da 3bmeteo.com