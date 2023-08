Settimana rovente, allerta caldo fino a lunedì in Veneto

La Protezione Civile del Veneto, sulla base delle previsioni contenute nel Bollettino del disagio fisico e della qualità dell'aria emesso nelle scorse ore da Arpav - Dipartimento Regionale Sicurezza del Territorio, ha dichiarato lo stato di allarme climatico per disagio fisico con particolare riferimento alla zona costiera da mercoledì 16 a lunedì 21 agosto.

L'allera meteo, inizialmente fissata fino a venerdì 18, è stata prolungata fino all'inizio della prossima settimana ed estesa a tutte le zone del Veneto, non solo spiagge e litorali. Dal 17 al 21 agosto i giorni più roventi in pianura e in città. Per segnalazioni e informazioni di ambito socio-sanitario è attivo il numero verde 800 535 535 realizzato con la collaborazione del Servizio Telesoccorso e Telecontrollo. Per segnalazioni di emergenze di Protezione Civile è invece attivo il numero verde 800 990 009. Le ultime previsioni confermano come la calura estrema potrà proseguire per almeno una settimana, dieci giorni. L'anticiclone sembra molto forte e ben strutturato e continuerà a dettar legge almeno fino a metà o più verosimilmente fino alla fine della prossima settimana. Un primo indebolimento della struttura di alta pressione potrebbe avvenire intorno al 24-25 agosto, seppur al momento le modalità della fine di questa ondata di caldo, così come le possibilità del ritorno di piogge e temporali rimangono ancora piuttosto incerte.