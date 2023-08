Nuova ondata di caldo africano: «Picchi fino a 38 gradi per un'altra settimana»

Proprio nel periodo di naturale declino dell'estate, è in arrivo una nuova e intensa ondata di caldo. Responsabile, come sempre, è l'espansione dell'anticiclone nord-africano che dalla Spagna raggiungerà l'Europa centrale e il Nord Italia.

Dal weekend e per buona parte della prossima settimana il sole sarà protagonista su tutta la regione, anche sulle Dolomiti il rischio di acquazzoni o temporali di calore sarà basso o nullo. Apice della canicola tra lunedì e mercoledì con temperature massime oltre i 35°C con punte di 37-38°C tra veronese e rodigino, valori che saranno 8-10 gradi oltre le medie di fine agosto. Caldo eccezionale anche in quota con massime vicine ai 30°C anche a Cortina d'Ampezzo, fino a 12-14°C in Marmolada e zero termico a tratti anche oltre i 5mila metri. Dando uno sguardo alle previsioni a lunga scadenza, sul finire della prossima settimana i modelli numerici delineano una brusca interruzione della calura sotto l'incursione di correnti fresche e instabili atlantiche, tendenza tuttavia da confermare nei prossimi giorni.