Caldo, sabato da record nella Marca: «Temperature fino a 9 gradi sopra la media»

Continua l'ondata di caldo record in provincia di Treviso: sabato 29 ottobre è stata una giornata caldissima soprattutto in montagna, il termometro ha sfiorato i 20 gradi a Cima Grappa (+19.7 gradi il picco) e 19.9 sul Monte Cesen.

Sei gradi a fine ottobre sulla Marmolada a Punta Rocca dove la minima è stata di 1.9 e le temperature non vanno sottozero da 3 giorni. Secondo gli esperti di Meteo Bassano e Pedemontana del Grappa «si tratta di valori senza precedenti per la terza decade di ottobre». Domenica giornata praticamente identica a quella odierna. In pianura solo l'inversione termica ha scongiurato temperature vicine ai 30 gradi. Per la giornata di domani il termometro si attesterà sui 24-25 gradi (8-9 gradi sopra la media di fine ottobre). «Sempre più probabile - secondo il team di Meteo Bassano - che il 2022 segni il record di anno più secco degli ultimi 100 anni che per ora è del 1993.