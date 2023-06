Caldo con le ore contate, venerdì tornano piogge e temporali

La prima ondata di caldo africano ha le ore contate sul Veneto, giovedì raggiungerà l'apice con temperature massime fino a 35/36 gradi su veronese, vicentino, padovano e rodigino; altrove punte di 32/34 gradi.

Si tratta di valori ben 6-8 gradi oltre le medie di fine giugno, ma lontane dai record registrati nel 2019 (punte di fino a 38, 39 gradi). Venerdì l'anticiclone verrà ridimensionato da transito di una perturbazione atlantica che oltre a portare piogge e temporali, spazzerà via caldo e afa grazie all'ingresso di correnti più fresche e asciutte da nord/nordest a fine giornata. Rovesci e temporali interesseranno soprattutto Prealpi e Dolomiti ma a macchia di leopardo potranno presentarsi anche sulle zone di pianura, specie verso sera; non si escludono localmente fenomeni di forte intensità e accompagnati da grandine. Si tratterà però solo di una breve tregua: la tendenza per il fine settimana, infatti, è già ben delineata: una nuova espansione dell'anticiclone associata a correnti da nord, favorirà tempo stabile e ampiamente soleggiato su tutta la regione ma con caldo più moderato (massime tra 29 e 32 gradi) e non afoso.