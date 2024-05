Castelfranco, riaprono le scuole tranne il Galilei: «Danni per milioni di euro»

Le maggiori criticità provocate dal maltempo delle scorse ore hanno interessato soprattutto Castelfranco Veneto dove le scuole sono state chiuse venerdì 17 maggio a causa delle esondazioni del Muson e dell’Avenale (con allagamenti in particolare al Maffioli, ex ospedale, al Rosselli e al Galilei, mentre si sono verificate piccole infiltrazioni d’acqua nella sede dell’Einaudi Scarpa a Montebelluna) e ad Asolo. Visto il miglioramento delle previsioni meteo nella giornata di domani, sabato 18 maggio, è prevista la riapertura di tutte le scuole a Castelfranco, tranne per l’istituto Galilei dove sono ancora in corso i lavori di ripristino.

Oltre a Castelcucco, Monfumo, San Zenone e Riese Pio X, è stato duramente colpito dalla "bomba d'acqua" tutto il territorio di Asolo con il sindaco Mauro Migliorini che ha avviato una prima stima dei danni per diversi milioni di euro. Sono almeno cento, infatti, le abitazioni con scantinati o piani terra allagati da acqua e fango. Diverse le strade danneggiate per frane o cedimenti degli argini. Al lavoro da stamattina le idrovore e i volontari della Protezione civile comunale, dei vigili del fuoco e della Regione. Liberata già la scorsa notte via Tondo, strada che aveva isolato ben undici famiglie nella zona di Sant'Anna. Ovunque, nel territorio, si lavora alacremente per tornare alla normalità. «Tutti si sono dati da fare, c'è solidarietà tra i cittadini che si prestano attrezzatura e collaborano tra loro» racconta ai nostri microfoni Mauro Migliorini, in prima linea già dalla notte tra giovedì e venerdì per gestire l'emergenza.