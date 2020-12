Nubifragi, frane e allagamenti: Alta Marca sotto la morsa del maltempo

Una notte di lavoro intensa è quella che hanno passato i vigili del fuoco in tutta la provincia di Treviso, principalmente nell'Alta Marca trevigiana. Il meteo, infatti, a partire da sabato sera non ha mai dato tregua fino alle prime luci di domenica, lasciando dietro di sé una lunga sequela di danni ancora da calcolare. In ogni caso, ad essere state colpite maggiormente sono le zone di Cordignano, Vittorio Veneto e Fregona, oltre all'area del Fadalto, il bellunese, il vicentino e il veneziano, per un totale di ben 411 interventi in tutto il Veneto.

Ad avere la peggio però è stato proprio il territorio di Cordignano che è stato letteralmente sommerso dall'acqua a causa dell'esondazione del fiume Meschio stanotte verso le ore 4, tanto che molte famiglie hanno dovuto rifugiarsi ai piani superiori delle loro abitazioni in quanto scantinati e piani terra sono stati a lungo impraticabili a causa dell'alta acqua presente, soprattutto nella frazione di Pinè. Grossissimi disagi, poi, si sono verificato sia nella piazza centrale che in via Diaz, tanto che i vigili del fuoco hanno dovuto operare per ore, insieme alla protezione civile e ai cittadini, per liberare le strade dai detriti e dall'acqua. A causare la maggio parte dei danni, che il sindaco Biz stima in diverse centinaia di migliaia di euro, è purtroppo stato il cedimento di un tratto di argine "La Mura dell'Argine", senza contare che i tecnici regionali stanotte hanno registrato i livelli più alti negli ultimi 30 anni per gli idrometri e per questo il Comune invita "per emergenze i cittadini a chiamare i vigili del fuoco al numero 115 per le richieste di interventi, mentre il numero del municipio è 0438 779719".

A Vittorio Veneto, invece, si è verificata una prima frana sulla strada che porta in Cansiglio in zona Nove (dove sono caduti anche molti alberi e dove si è anche danneggiato in maniera importante il tetto dell locale stazione ferroviaria) mentre una seconda ha bloccato a lungo la Statale Alemagna. Danni poi anche in Fadalto e nell'area di Fregona nella quale i vigili del fuoco hanno dovuto evacuare una famiglia in località Breda e chiudere la strada che porta in paese, oltre a dover intervenire a Sottocastel per alcuni smottamenti.

E ancora, a Cappella Maggiore è esondato il torrente Caron allagando la piazza del paese mentre a Sarmede alcune abitazioni sono finite sotto acqua. A causa della caduta di un albero sono inoltre state interrotte la strada che conduce al castello di San Salvatore di Susegana e via Giovanni XXIII a Tezze di Vazzola. Infine, i danni causati dal maltempo stanno avendo impatto anche sul traffico ferroviario tanto che dalle 5.40 è sospesa la linea Belluno-Conegliano tra le zone di Vittorio Veneto e Ponte nelle Alpi.

Il bollettino meteo dell'assessore regionale Bottacin

"Previste precipitazioni specie sull'area di nord-est, con parziale attenuazione dello Scirocco ma neve circa da 1600 m sulle Dolomiti e 1800 m sulle Prealpi. Precipitazioni poi piuttosto diffuse, ma in prevalente attenuazione, su zone montane e pianura nord-orientale, modeste e sparse altrove. Il limite delle nevicate subirà contenute variazioni di carattere locale. Lo Scirocco avrà in genere caratteristiche sostanzialmente analoghe rispetto al periodo precedente, salvo lasciar spazio sull’entroterra pianeggiante a una Bora moderata.

Previsione dalle ore 10 alle 14:

Temporanea attenuazione seguita da una discreta intensificazione delle precipitazioni, che risulteranno più diffuse sulle zone centro-settentrionali e in particolare su quelle ad est. Fenomeni anche a carattere di rovescio. Il limite delle nevicate subirà contenute variazioni di carattere locale. Scirocco in discreta intensificazione ad est in quota e sulla costa, altrove ventilazione più varia.

Il protrarsi delle precipitazioni determinerà poi ulteriori incrementi dei livelli idrometrici lungo la rete idrografica in particolare dei bacini pedemontani/prealpini. Inoltre a seguito delle precipitazioni occorse nelle ultime ore e previste si attendono ulteriori innalzamenti dei livelli idrometrici nella rete idrografica principale, in particolare nei bacini Adige, Brenta, Bacchiglione, Piave, Tagliamento, Livenza. Le precipitazioni previste potranno determinare possibili locali disagi nella rete di drenaggio urbano; l’elevata saturazione dei terreni potrà inoltre determinare l'innesco di fenomeni franosi sui versanti. Saranno possibili altezze d’onda significative lungo tutta la fascia costiera. Il fiume Piave nel suo tratto di pianura potrà interessare le zone golenali".